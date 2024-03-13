Эпоксидная смола заменяет психотерапевта

Севастопольцы творят из эпоксидной смолы. Для кого-то это хобби, а для кого-то — серьезное занятие и даже способ заработать.

Художник-смолянист Вера Береговая считает, что работа со смолой может заменить дорогостоящие занятия с психотерапевтом.

— Эпоксидную смолу я не воспринимаю как прибыль или источник заработка. Для меня эпоксидная смола — это творчество, в которое я могу уйти, погрузиться, забыть на два-три часа в день обо всем. Это прочищает мозг лучше всякого психотерапевта, могу сказать как психолог по образованию, — говорит В.Береговая.

Рукодельница, психолог и бывший кадровик открыла для себя мир эпоксидной смолы три года назад. А до этого были вышивка, шитье, плетение кружева и работа в офисе. Но жизнь изменилась после того, как она в поисках оригинального подарка для 10-летней дочери купила набор для творчества из эпоксидной смолы. И, прочитав дома внимательно инструкцию, поняла, что детям с этим материалом лучше не сталкиваться.

— Во время полимеризации, когда ты смешиваешь два состава, происходит выделение вредных веществ. Художественная смола не пахнет, и это коварная штука: ты не понимаешь, что она вредна. Через четыре месяца моего увлечения у меня вдруг отекло все лицо. Оказалось — отек Квинке. После этого я купила респиратор, перчатки и теперь занимаюсь творчеством в отдельной квартире, а не дома на кухне, как поначалу, — рассказала мастер.

Ее творчество началось с множества брелков с морской тематикой — ракушками и якорьками, затем появились всевозможные подставки, шкатулки, броши, зеркала, новогодние игрушки, панно и светильники. На панно В.Береговой в океане плещутся киты, а на подставках и светильниках в эпоксидной смоле запечатлены сухоцветы — лаванда, ромашки, гортензия, гелихризум и снова — ракушки, много ракушек.

— Работая со смолой, очень трудно остановиться. Только сделала что-то одно — и тут появляется новая идея — светильник. Первый светильник был неудачным. Он прозрачный, но с очень большим количеством пузырьков воздуха. Я считаю, что это брак, — говорит мастер.

Пузырьки воздуха — один из основных врагов для смоляных изделий. Густой материал всегда с пузырьками — его нужно греть и выжидать время, чтобы они сами поднялись на поверхность. Так что для заливки сухоцветов нужно брать только жидкую смолу. Чаще всего В.Берговая использует собственные гербарии, для которых растения засушивает в толстой энциклопедии. Еще один враг похуже пузырьков — желтизна. Прозрачная и красивая вещь неожиданно может некрасиво пожелтеть. Впрочем, опытные смолянисты знают, как с такой проблемой бороться: ищут специальные марки смолы или добавляют каплю фиолетового или голубого красителя.

— В Севастополе много людей, которые занимаются эпоксидной смолой, но у каждого получается что-то свое. Для меня самая любимая тематика — морская. Сейчас мне нравится делать панно с китами — я долго боялась к ним подступиться. Это непросто, нужно понимать, как в глубине будет выглядеть цвет. Очень многие заливают море, и у них получается свое море, а мне хочется подобрать такие цвета, чтобы выглядело именно как настоящее, живое море, — рассказала В.Береговая.

Чтобы смола застыла, нужно подождать сутки. Для панно используется три-четыре заливки. Когда смола затвердела, переделать изделие не получится. Так что в эпоксидной смоле застывают не только красивые моменты, но и любые ошибки.

В словаре смолянистов обязательно появляются и такие слова: молды и арт-борды, это такие формы и основания для заливки, «живой» край или карамельный край, а еще знание — как сделать так, чтобы сухоцвет или ракушки «не всплыли» после заливки смолы в молде. Профессиональные художники-смолянисты с помощью всевозможных техник и приспособлений создают различные текстуры и с помощью смолы создают настоящие шедевры.

Кстати, в последние годы мастера, достигшие в своем деле профессионализма, вполне неплохо могут зарабатывать. В Севастополе есть несколько магазинов, где можно арендовать полку и выставлять там свои изделия. В.Береговая, например, сотрудничает с магазином «Творческая сказка», где и проходила беседа с рукодельницей. По словам продавцов, качественные вещи, сделанные своими руками, долго не залеживаются — горожане активно покупают их на подарки.