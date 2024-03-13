Готовим литературные блины

На Масленицу нужно обязательно печь блины. В каждой семье есть свой любимый и проверенный годами рецепт. Но можно решиться на что-то необычное, например, на блины, которые любили известные писатели Александр Пушкин, Антон Чехов и Лев Толстой.

За рецептами мы обратились к проекту «БиблиоКулинария», который придумала библиотека имени Толстого совместно с кулинарной студией «Вилка».

— «БиблиоКулинария» — проект, который позволит изучить кулинарные пристрастия известных русских писателей и поэтов, а также в целом тему кулинарии в литературных произведениях. Что готовила няня Арина Родионовна Пушкину, был ли вегетарианцем великий Лев Толстой, а Федор Достоевский — сладкоежкой, — рассказала заведующая отделом специальных проектов и культурных программ библиотеки им.Толстого Виолетта Дульская.

Свекольные блины для Саши Пушкина

«Они хранили в жизни мирной привычки милой старины. У них на Масленице жирной водились русские блины», — писал А.Пушкин в «Евгении Онегине». А его няня — Арина Родионовна пекла «своему Саше» не простые, а розовые блины. И «БиблиоКулинария» знает этот рецепт. Его секрет — в свекольном соке!

Нужно взять 7 яиц, 2 стакана молока, 200 г муки, 50 г сахара, 7 г соли, 50 г свежего сока свеклы. Еще понадобится сливочное масло для смазывания и растительное для жарки.

Пять яиц разделите на белки и желтки. Белки взбейте до крепкой пены, добавив соль. Желтки не используются. Молоко слегка подогрейте. В отдельной посуде хорошо взбейте два яйца с сахаром. Добавьте стакан теплого молока и снова слегка взбейте. Всыпьте просеянную муку, продолжая взбивать. Теперь влейте оставшийся стакан молока и свекольный сок. Когда масса станет однородной, аккуратно выложите в нее взбитые белки.

Теперь работаем только лопаткой: аккуратно добавляйте белки в тесто. Получается консистенция смузи (или негустой сметаны). Можно выпекать.

Пророческое блюдо

Антон Чехов очень любил жаренных в сметане карасей. Но не меньшую любовь он испытывал и к блинам. Он даже написал рассказ, который так и называется «Блины»: «Они появились на белый свет раньше русской истории, пережили ее всю от начала до последней странички, что лежит вне всякого сомнения, выдуманы так же, как и самовар, русскими мозгами».

Это не единственный рассказ писателя про блины. И в других его произведениях прослеживается любовь к ним. Известно, что А.Чехову нравились «царские блины». Готовятся они так.

Ингредиенты: сливочное масло — 200 г, желтки — 6 шт., сахар — 150 г, мука — 3/4 стакана, жидкие сливки — 1,5 стакана, густые сливки — полстакана, лимонный сок — по вкусу.

Масло растопите и процедите в керамическую чашку. Когда оно немного остынет, влейте в него 6 желтков, размешайте и поставьте на холод до загустения. Затем добавьте сахар и взбейте до пены. Приготовьте соус бешамель: муку разведите в жидких сливках и прокипятите, постоянно мешая. Снимите с огня, перелейте соус в холодную посуду и мешайте, пока не остынет. Влейте бешамель в приготовленное тесто с желтками и сахаром, размешайте. Добавьте густые сливки и снова размешайте. После этого дайте тесту настояться.

Во время выпекания каждый ряд блинов пересыпайте сахаром и сбрызгивайте лимонным соком.

Здоровые блины для графа

Писатель Лев Толстой любил жизнь во всех ее проявлениях. А вкусная еда — это тоже часть жизни. Его биографы писали: «Лев Толстой, как и Пушкин, съедавший за раз 30 штук блинов, запивая их глотком воды, не испытывая при этом ни малейшей тяжести в желудке, мог съесть огромное количество блинов».

Неустанная забота о здоровом питании мужа побудила Софью Андреевну написать поваренную книгу. Графиня лично составляла домашнее меню, делая пометки для семейного повара. В книге есть несколько рецептов блинов. В том числе с гречневой мукой. Назывались они «блины обыкновенные».

Взяв фунт с четвертью крупитчатой (пшеничной) муки и три четверти фунта гречневой, размешать в полутора стаканах теплой воды четыре золотника дрожжей, вылить на треть приготовленной мучной смеси. Поместив опару под полотенцем на сотейник с горячей водой, дают тесту подняться, через полтора часа досыпают остальную муку, взбивают тесто лопаточкой, дают еще раз подняться, часа через три разводят его четырьмя стаканами теплого молока в соединении с тремя цельными яйцами, столовой ложкой соли и чайной ложкой сахару, а еще полчаса спустя начинают печь блины.