За год в Севастополе 18 родителей лишили родительских прав

В течение 2023 года 18 родителей были лишены родительских прав в отношении 28 детей, рассказал 11 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента образования Максим Кривонос.

По его словам, причиной лишения родительских прав является недопустимое нарушение прав ребенка и невозможность исправить ситуацию в семье.

Кроме того, за 2023 год 15 родителей в отношении 23 детей подверглись ограничению в родительских правах.

– Основными причинами постановки на учет является смерть родителей и отбывание наказания в местах лишения свободы, – сказал М.Кривонос.

М.Кривонос сообщил также, что по состоянию на 1 января 2024 года, в Севастополе – 947 детей, отнесены к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2023 году департаментом выявлен еще 101 ребенок, относящийся к этой категории. Из них 86 устроены в семьи, 11 – в организации для детей-сирот, еще четыре ребенка были выявлены в конце года и устроены в семьи в январе 2024 года.

По информации директора департамента, с 2023 года в 78 севастопольских приемных семьях воспитывались 155 детей.