Украинские права при обмене теперь не забирают

Севастопольцы могут поменять украинские водительские удостоверения без экзаменов до 1 января 2026 года.

«Граждане, приобретшие гражданство Российской Федерации в статусе гражданина Украины, в том числе и жители Севастополя могут произвести замену украинских водительских удостоверений без экзаменов до 1 января 2026 года», — сообщили в УМВД России по Севастополю.

Сейчас замена украинских удостоверений российским гражданам осуществляется по постановлению правительства РФ от 25 июня 2022 года. В нем как раз говорится, что «иностранное национальное водительское удостоверение возвращается его владельцу».

На уточняющий вопрос «Севастопольской газеты», почему в 2014-15 годах при обмене украинские водительские удостоверения забирались и куда они делись, в УМВД ответили, что до этого постановления «замена украинских водительских удостоверений осуществлялась по принципу замены российских национальных водительских удостоверений». То есть, их забирали и хранили еще три года, прежде чем уничтожить.

«Документы, послужившие основанием к предоставлению государственной услуги по выдаче водительских удостоверений хранятся три года, после чего подлежат уничтожению. Украинские водительские удостоверения, которые являлись основанием для выдачи российских водительских удостоверений в 2014 году по истечению трехлетнего срока хранения уничтожены с оформлением соответствующего акта», — сообщается в ответе на запрос «Севастопольской газеты».

Кстати, совсем не редкость, когда при обмене оказываются, что украинские права, по которым ездят жители Севастополя — подделка. Так, летом прошлого года выяснилось, что севастополец семь лет ездил по поддельному украинскому водительскому удостоверению. Фальшивку обнаружил инспектор ДПС, которому показалось, что предъявленные права красивее настоящих.

«По каждому из таких фактов принимается процессуальное решение согласно действующему законодательству», — рассказали в полиции.

Впрочем, сколько таких случаев было за последние годы, в управлении ответить затруднились. Отдельный учет таких удостоверений, предоставленных жителями Севастополя на обмен, не ведется.