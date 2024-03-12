Покажут коллекцию открыток начала прошлого века

Коллекция открыток начала XX века легла в основу выставки, которая откроется в фойе ретрокинотеатра «Украина» под названием «Прекрасный город, морем окаймленный».

В экспозиции будут представлены фотоснимки с запечатленными на них видами Севастополя и его окрестностей.

Экспонаты – из фондов Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя. Многие открытки предоставлены частными лицами, в том числе вдовами филокартистов (коллекционер открыток): инженер-строителя Г.И.Ершова, участника обороны Севастополя 1941–1942 гг., начальника штаба 114-го отдельного артдивизиона М.П.Ежова.

Как сообщили в музее, некоторые открытки были переданы в музей старожилами города: Л.И.Фуки, К.А.Харченко, В.Г.Слуцким, краеведрм Е.И.Чверткиным, симферопольскими филокартистами Л.Х.Сигалевичем и Л.Г.Бекетовым.. Посетители смогут также увидеть открытки известных российских и зарубежных и севастопольских издательских фирм, в том числе, Д.О.Харченко, Н.А.Вязнова, О.А.Протопопой, Ф.Н.Плетнева.

Внимательное изучение представленных экспонатов позволит составить представление о городе начала прошлого века, мысленно соотнести нынешний и имсторический облик городских улиц, площадей, различных строений.

Выставка откроется 13 марта в 16.00 и будет работать до 21 апреля.