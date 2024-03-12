Отчитались о сохранении исторической памяти

Работа над возрождением фильма «Оборона Севастополя», которую в 1911 году снял Александр Ханжонков, продолжится. Об этом рассказали в севастопольском отделении Российского военно-исторического общества (РВИО) на пресс-конференции, посвященной подведению итогов работы за прошлый год и планам на текущий.

— Идет большая работа по воссозданию фильма о Севастополе. Если получится, это будет результат для всего города. Нужно получить грант, это дорогое вообще-то мероприятие — воссоздать фильм. Может быть, это получится не на 100%, а на 75%. И тогда в Севастополе будет еще одна память, железобетонная, — рассказал директор музейного комплекса 35-я береговая батарея Валерий Володин.

Реставрацией первого русского художественного фильма военно-историческое общество вплотную занялось в прошлом году. В 1911 году по распоряжению Николая II к работе была привлечена большая группа историков и военных консультантов, которые постарались максимально точно воссоздать реалии Первой обороны. Чтобы возродить фильм, была проведена огромная поисковая и научная работа по сбору материала. Первый этап реставрации фильма завершен, его в прошлом году показали на телеканалах. В планах — доснять утерянные кадры, а также снять фильм о том, как восстанавливали «Оборону Севастополя».

Один из приоритетных проектов севастопольского отделения Российского военно-исторического общества — сохранение 10 береговой батареи. На его территории планируется создать общественное пространство, а одно из достижений прошлого года — сохранение памятника Нахимову в селе Нахимово Красногвардейского района.

— Там памятник был создан как дополнение к Дому культуры еще в 60-х годах прошлого века. Дом культуры развалился, остались руины, которую нависали над этим памятником. Мы подняли волну, чтобы эти руины убрать. В итоге 15 марта руины будут разобраны, есть подрядчики. На этом месте будет разбит сквер, посвященный Нахимову. Мы провели субботник, посадили цветы, — сообщил председатель регионального отделения РВИО Николай Помогалов.

Планов у исторического общества немало. Например, привести в порядок кладбище на Пожарова, где многие могилы просто заброшены. А на месте гибели контр-адмирала Истомина создать новое культурно-историческое пространство, парк Камчатского люнета.

— У нас с Советом РВИО есть большая мечта — чтобы этой действительно было пунктом большого исторического маршрута по Севастополю. Который бы протягивался от Малахова кургана, захватывал Камчатский люнет, Селенгинский и Волынский редуты, 93-ю Забалканскую батарею. Чтобы наши дети знали, что это такое, и где воевали наши предки, — рассказал о планах начальник севастопольского Дома офицеров Черноморского флота Владимир Пискайкин.

Камчатский люнет (Зеленый холм) — расположен в Севастополе менее чем в километре к востоку от Малахова кургана, недалеко от ул.Горпищенко. В первую оборону Севастополя на этом холме защитники города под руководством начальника инженеров Севастопольского гарнизона Эдуарда Тотлебена построили люнет — открытое с тыла полевое укрепление. Люнет именовался Камчатским, по названию полка, его построившего и отбившего первое вражеское нападение. Камчатский люнет прикрывал подступы к ключевой позиции обороны — Малахову кургану. 7 марта 1855 года, возвращаясь с Камчатского люнета на Малахов курган, ядром в голову был убит контр-адмирал Владимир Истомин.

Кстати, по мнению В.Володина, всех взрослых жителей Севастополя, которые прибыли в город за последние десять лет, нужно активней знакомить с историей региона.

— У нас в городе плюс 200 тысяч людей за 10 лет. Это далеко не только дети, это взрослые, специалисты. Им нужно рассказывать об истории города. Со школьниками нам как-то легче. В каждой школе есть уроки мужества, есть севастополеведение, а вот другое население, более взрослое, они ничего не смогут рассказать своим детям. Важно, что наши общества постоянно поднимали эти темы в городе, — уверен В.Володин.