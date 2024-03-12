Книгу «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней» презентовали в Москве

Презентация книги «Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней», повествующей о развитии полуострова с момента расселения народов по его территории, прошла в Москве. В подготовке издания приняли участие свыше 30 ученых, политологов, историков, сообщил в ходе пресс-конференции в ТАСС главный редактор журнала «Историк» Владимир Рудаков.

«Обращение к читателям книги получили от президента России Владимира Путина — важнейшей фигуры, связанной с событиями 10-летней давности. Сама книга состоит из 15 глав. Огромный коллектив авторов — более 30 историков, политологов, ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Симферополя», — сказал В.Рудаков.

По его словам, идея о создании подобной книги, написанной научно-популярным языком, возникла в том числе на фоне большого запроса со стороны российского общества к своей истории. Издание охватывает период развития полуострова с момента расселения народов по его территории на начальном этапе до анализа исторических, геополитических вопросов, связанных с Крымской весной. Значительная часть посвящена истории Великой Отечественной войны, Ялтинской конференции, решению о передаче полуострова в состав Украинской ССР. Финальная глава повествует об истории Крымской весны.

Мнения экспертов

Как отметил программный директор «Валдайского клуба» Тимофей Бордачев, книга «Крым. Страницы истории» является практическим вкладом в будущее России и Крыма. Говоря об идее перевода издания на иностранные языки, Т.Бордачев предложил остановиться на английском, арабском и китайском.

По его мнению, решение Никиты Хрущева о передаче Крыма Украинской ССР в 1954 году является незначительным событием для истории полуострова. «Настолько полностью закрытое событием 2014 года, что у него нет, мне кажется, будущего, как у важной исторической даты, а вот у событий 2014 года есть колоссальное будущее, как важной исторической даты, наряду, собственно, с тем, что произошло второй половине XVIII века, первоначальное включение Крыма в состав России», — добавил он.

Директор Института российской истории РАН Юрий Петров в ходе пресс-конференции также напомнил, что 18 марта будет отмечаться первая круглая дата — 10 лет, как Крым воссоединился с Россией, поэтому интерес к этой теме сейчас велик.

«Эта книга сделана добротно, и содержательно, и, что самое важное, научно достоверно. Мы сами видели коллектив авторов, это в большинстве своем известные и авторитетные историки, которые сумели еще к тому же в сжатой и научно-популярной, то есть интересной для читателя форме, представить ту самую многотысячелетнюю историю полуострова», — заявил он.

Второе издание

«Крым. Страницы истории с древнейших времен до наших дней» — это второе издание материалов, дополненное и исправленное. Первое, подготовленное журналом «Историк» в качестве специального выпуска в 2019 году, давно уже стало библиографической редкостью.