В заксобрании будет новый депутат

На место Инги Матяж, досрочно сложившей депутатские полномочия, в течение двух недель будет назначен новый «народный избранник».

На пленарном заседании сессии Законодательного собрания Севастополя 5 марта депутаты рассмотрели письмо с просьбой о досрочном прекращении полномочий депутата севастопольского парламента И.Матяж. Докладчиком по данному вопросу выступил спикер регионального парламента Владимир Немцев.

— Инга Александровна как парламентарий вела большую работу, совмещая ее со своей профессиональной деятельностью, являясь руководителем нашей инфекционной больницы. Невзирая на сложности, она успевала выполнять обязанности депутата на должном уровне, — отметил спикер Законодательного собрания Севастополя.

За прекращение полномочий И.Матяж на основании ее заявления парламентарии проголосовали единогласно.

По словам В.Немцева, решение о том, кто ее заменит будет принято в ближайшее время. Довыборы для этого не потребуются.

Спикер севастопольского парламента подчеркнул, что по закону в течение 14 дней кандидатуру нового члена парламента в избирательную комиссию Севастополя должно представить региональное отделение партии «Единая Россия», по списку которого И.Матяж была избрана депутатом в 2019 году.

В оставшемся списке первым на депутатской место значится Павел Сысуев — глава Андреевского МО, за ним идет бывший директор Музея обороны Севастополя Николай Мусиенко, а следующий — Александр Юрьев — директор 13-го завода.