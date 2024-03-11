В СевГУ будут реализовывать семь грантовых проектов

Речь идет о региональном конкурсе грантов под эгидой Российского научного фонда, победа в котором позволит реализовать семь проектов Севастопольского государственного университета, сообщается на сайте вуза.

В их числе проекты, касающиеся подводных роботов и гидроакустической связи, исследования погребальных традиций Херсонеса римского периода и восстановления Севастополя после Великой Отечественной войны, а также еще несколько, связанных с развитием города и изучением Черного моря.

По словам проректора по научной деятельности Максима Евстигнеева, Севастополь впервые принимает участие в региональном грантовом конкурсе РНФ.

«Особенно хочется отметить, что все, без исключения, проекты, поддержанные в рамках этого конкурса, ориентированы на изучение проблем, связанных с приморской территорией города и его развитием», — отметил М.Евстигнеев.

Все темы, по его утверждению, соответствуют вектору развития университета, с ориентацией на исследования, связанные с морем и приморскими территориями, в том числе в рамках программы «Приоритет 2030» и межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиоТех».

Также М.Евстигнеев подчеркнул участие в проектах, наряду с учеными, студентов, магистрантов и аспирантов, часть из которых обучаются на кафедрах, созданных в СевГУ совместно с севастопольскими академическими институтами.

Среди проектов, поддержанных в рамках регионального конкурса «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами», – исследование погребальных традиций в Херсонесе Таврическом в римский период, основанное на материале, полученном в ходе крупнейшей российской археологической экспедиции, проводившейся в Севастополе в 2021-2023 годах.

Кроме того, ученые СевГУ изучат, как подземные источники на морском шельфе влияют на экологическое состояние Черного моря, особенно, около побережья.

Есть есть грантовых проектов фундаментальные исследования акустики Черного моря, разработка методов защиты гидроакустических каналов связи, создание системы для определения расстояний под водой для автономных необитаемых аппаратов.

Отдельная тема — поиск и обобщение данных об этапах восстановления и развития послевоенного Севастополя.