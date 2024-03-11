В Севастополе за 10 лет годовой объем экспорта увеличился почти вдвое

Годовой объем экспорта товаров из Севастополя увеличился за 10 лет почти вдвое — до $28,5 млн по итогам 2023 года, также расширились география и товарная структура, сообщили ТАСС в департаменте экономического развития города.

«За последние 10 лет наблюдались изменения показателя внешнеэкономической деятельности города Севастополя, который включает в себя экспорт и импорт товаров. С 2014 по 2023 год суммарный объем внешнеторгового оборота составил $306,6 млн. В 2014 году объем экспорта составил $15,9 млн. В 2023 году объем экспорта составил $28,5 млн», — сказали в департаменте.

Если в 2014 году основу товарной структуры экспорта Севастополя составляли недрагоценные металлы и изделия из них, продукты растительного происхождения, машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование, а основными контрагентами были Турция, Кипр, Индия, Ливан, то в 2024 году город активно сотрудничал по вопросу экспорта товаров с Азербайджаном, Новой Зеландией, Южной Африкой, Белоруссией.

Как отметили в департаменте, по прошествии 10 лет с момента возвращения города в состав России товарная структура экспорта сместилась в сторону машиностроительной продукции, товаров химической промышленности, текстиля, текстильных изделий и обуви. Также за счет различных мер поддержки малого и среднего предпринимательства, увеличения объемов местного производства, улучшения инфраструктуры удалось значительно сократить объемы импорта.

«Предприятия нашего города прошли адаптацию к изменившимся условиям ведения внешнеэкономической деятельности и санкционным ограничениям. Одним из показателей, демонстрирующих это, может служить валюта контракта — за 2023 год в 60% случаях это был российский рубль. В 2023 году товары были поставлены в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Египет, Индию, Казахстан, Китай, ОАЭ, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан, Южную Африку», — отметили в департаменте.