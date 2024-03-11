В Балаклаве открыли именной избирательный участок

Избирательному участку №7, расположенному в Балаклавском доме детского и юношеского творчества, присвоили имя участника СВО Всеволода Ярославцева. Он погиб 4 марта 2022 года при выполнении боевых задач.

Указом Президента Российской Федерации В.Ярославцев посмертно награжден Орденом Мужества.

В.Ярославцев родился в Севастополе, учился в школе №33. Окончил Севастопольский государственный технический университет по специальности «Корабли и океанотехника». По второму образованию он был преподавателем изобразительного искусства, в юности работал в художественной реставрационной мастерской, некоторое время руководил творческим объединением изобразительного искусства в Балаклавском доме детского и юношеского творчества. В 2015 году окончил «Курсы лейтенантов» при Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге и выбрал военную карьеру. С июля 2015 года занимал командирские должности в различных подразделениях Черноморского флота. С сентября 2021 года и на момент начала спецоперации на Украине был старшим офицером батареи минометного взвода.

В Доме творчества коллегами В.Ярославцева организован Уголок Памяти Героя, а члены избирательной комиссии инициировали присвоение избирательному участку №7 его имени, сообщили в пресс-службе Севастопольской городской избирательной комиссии.