Трещиной на здании Первой горбольницы приказано заняться

О злополучной трещине на одном из зданий Первой горбольницы в очередной раз 11 марта вспомнил и поручил заняться губернатора Михаил Развожаев, отреагировав на жалобы севастопольцев в Центр управления регионом.

На этот раз он обратился к директору департамента здравоохранения Виталию Денисову, потребовав посмотреть на трещину и провести строительную экспертизу.

– Маячки поставили? Я поручение давал. Экспертизу сделайте для понимания того, что происходит. Это не косметическая какая-то история, это памятник. Значит, документы надо соответствующие делать, Будем ждать, когда развалится?! – потребовал глава города.

Он также поинтересовался актуальностью выполненной проектно-сметной документацией и пониманием, что речь идет об объекте культурного наследия.

В.Денисов сослался на сделанную неправильно в 2018 году проектную документацию на ремонт здания. В то же время констатировал, что сейчас на это нет денег.