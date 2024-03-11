Снос дома на Челюскинцев, 10 поручено ускорить

Вопрос снова был рассмотрен 11 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.

На вопрос, что мешает сносу дома, давно пребывающего в аварийном состоянии, был получен ответ, что нерешенность вопроса с расселением жильцов двух квартир, которые, между тем, там не живут. По закону им необходимо предоставить маневренный фонд, объяснил и.о. заместителя губернатора Евгений Горлов.

— По процедуре мы не можем снести, пока они не подпишут документ о предоставлении маневренного фонда, — сказал он.

— Давайте заканчивайте, сколько можно заниматься. Убирайте, расчищайте площадку, — распорядился М.Развожаев.

Напомним, что в состоянии, непригодном для жилья, дом оказался после пожара, который произошел в августе 2019 года. Тогда без крова остались 16 человек. Им было предоставлено временное жилье в пансионате «Лазурь». Расселением дома городские власти занимаются с 2020 года, когда дом внесли в программу расселения аварийного жилья.

Процесс затягивался из-за отсутствия необходимых документов у жильцов, которые требовались для предоставления жильцам новых квартир.