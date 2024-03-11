Школьники 15 и 16 марта учиться не будут

В первый и во второй день выборов Президента РФ севастопольским школьникам объявили дни самоподготовки.

Об этом 11 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что 15 марта самообразованием будут заниматься учащиеся всех школ, а в субботу 16 марта не идти на занятия разрешат только ученикам 11 школ: №1, 3, 5, 19, 22, 32, 37, 43, 45. Занятия в этот день отменят также в Севастопольском политехническом лицее и в Инженерной школе.

В эти дни выборы будут организованы на 188 избирательных участках, из которых 187 — обычные, еще один будет организован на базе Первой городской больницы.

На территории Севастополя будут применяться все возможные способы голосования, в том числе дистанционное электронное голосование, а также голосование по месту нахождения. Последний способ актуален для людей, которые не зарегистрированы в Севастополе, для голосования они также смогут прикрепиться по месту нахождения и проголосовать.

И 18 марта школьники учиться не будут, так как это официальный праздник — День воссоединения Севастополя и Крыма с Россией.