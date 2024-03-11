Операторы крымских пляжей не будут за них платить еще год

Власти Республики Крым продлили еще на год норму для предпринимателей о бесплатном использовании пляжей. Такое решение принято, чтобы снизить административную нагрузку на бизнес.

«В нынешних условиях считаю важным снизить излишнюю административную нагрузку на бизнес. Предприниматели должны спокойно готовиться к сезону, сохраняя высокий уровень обслуживания. При этом договоры с недобросовестными пользователями пляжей, не предоставляющими необходимые условия для комфортного отдыха, должны быть расторгнуты», — сообщил в своем Телеграмм-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Как сообщил С.Аксенов, безвозмездное пользование пляжами продлено до 1 марта 2025 года. Также по предложению Министерства курортов и туризма республики планируется продлить действие паспортов пляжей 2022 и 2023 годов на тот же период.