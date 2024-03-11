Госпиталь на Павловском мысу может стать учебным заведением

Замминистра обороны России Тимур Иванов проверил ход строительства нового военного госпиталя в Севастополе и поручил проработать вопрос, что будет со старым.

«В ходе рабочего совещания, проведенного на историческом комплексе севастопольского Военно-морского клинического госпиталя, замглавы военного ведомства поручил проработать возможность размещения здесь филиала Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова. Это позволит создать уникальный кластер для подготовки будущих военных врачей», — сообщили в пресс-службе военно-строительного комплекса Минобороны РФ (ВСК МО РФ).

Новый военный госпиталь — более 20 зданий и сооружений, в том числе вертолетная площадка — сдадут «под ключ» с самым современным оборудованием и медтехникой. Там разместятся реанимационное, хирургическое, урологическое, эндоскопическое, диагностическое, травматологическое, кардиологическое, гинекологическое и ожоговое отделения, сосудистая хирургия и неврология.

Медучреждение на 150 койко-мест возводится на площади 8,5 га. Стройка военно-морского госпиталя в районе хутора Дергачева, на ул.Горпищенко, 148, началась в октябре 2022 года. На кадрах рабочего визита Т.Иванова, которое выложило ВСК МО РФ, видно, что часть зданий уже построена.

В сообщении пресс-службы Министерства обороны РФ от 30 мая 2023 года говорилось, что военные строители обещают сдать госпиталь до конца года.