Дату постройки здания Художественного музея и его название могут подправить

Подкорректируют дату всего на один год, с 1898-го на 1899-й. Об этом сообщается на сайте Севнаследия.

Такой вывод сделан в результате проведенной государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), которая уточнила сведения об объекте культурного наследия регионального значения «Художественный музей» (Севастополь, пр.Нахимова, 9).

«В настоящее время объект называется «Художественный музей» и датой его создания значится 1898 год. По данным архивной справки, полученной от ГКУ «Архив города Севастополя», а также по данным И.А. Дьяконовой и В.В.Крестьянникова, дом был построен в 1899 году и принадлежал купцу С.Х.Гавалову. Современное наименование объекта культурного наследия исторически не достоверно и отражает историю здания только послевоенного периода», — к такому выводу пришла экспертиза.

Таким образом, не исключено, что в результате проведенного исследования изменят и то, и другое: в качестве даты создания зарегистрируют в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 1899 год, а в качестве названия — «Дом С.Х.Гавалова».