В Севастополь доставлены избирательные бюллетени

Севастопольская городская избирательная комиссия 6 марта получила из симферопольской типографии «Таврида» отпечатанные избирательные бюллетени и уже передала их в территориальные избирательные комиссии.

Для Севастополя отпечатано 333 900 экземпляров, все они предназначены для голосования с использованием комплексов обработки избирательных бюллетеней.

На участковые избирательные участки, в городе их 187, бюллетени привезут 13 марта.

По состоянию на 1 января 2024 года в Севастополе зарегистрировано 335 295 избирателей.

Голосование на выборах Президента Российской Федерации будет проходить 15-17 марта 2024 года.