У фейкового аккаунта Севгоризбиркома больше подписчиков, чем у настоящего

Севастопольская городская избирательная комиссия сообщила в соцсетях, что в интернете перед президентскими выборами активизировались мошенники и создают фальшивые страницы и каналы для информационных вбросов.

Появился и фейковый аккаунт, замаскированный под официальный телеграм-канал СевГорИзбиркома — СеVГориZбирком. У каналов одинаковое название и аватарки, но в фейковом другая ссылка: разница с реальным адресом всего пара символов в конце.

Канал-клон создан 3 марта 2024 года и уже успел «накрутить» 900 участников. Тогда как у настоящего, созданного 13 марта 2021 года, подписчиков менее 600.

В сообщении говорится, что ссылки на официальные страницы в соцсетях есть только на сайте Севастопольской городской bзбирательной комиссии sevastopol.izbirkom.ru.

Голосование на выборах Президента Российской Федерации будет проходить 15-17 марта 2024 года.