Центральное кольцо замкнут реконструкцией

Проект благоустройства площади и проспекта Нахимова и улицы Ленина получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Главный вывод экспертов: работы по благоустройству оставшейся части центрального городского кольца не нарушат целостность исторической градостроительной среды и визуального восприятия объектов культурного наследия.

В границы проектирования входит 85 объектов культурного наследия, в основном это жилые дома, административные здания, другие архитектурные объекты. Благоустройство будет выполнено по примеру реконструкции ул.Большой Морской. На всем протяжении обновляемого пространства будут проложены трубы для оптоволоконной линии связи, ливневой канализации, поливочного водопровода и другие инфраструктурные коммуникации.

Тротуары, транспорт и подпорные стены

Проектные решения по обустройству предусматривают замену всех покрытий тротуаров на гранитную плитку, реконструкцию ступеней, устройство пандусов, ремонт подпорных стенок, устройство видовых площадок, создание мест для отдыха.

Изменениям подвергнется приезжая часть. На пр.Нахимова ее сузят до двух полос, одну из которых отдадут под выделенную полосу движения общественного транспорта. Добавят карманов для парковки, изменят радиус поворотов на перекрестках. На ул.Ленина также будет выделенная полоса для общественного транспорта.

Площадь Нахимова станет полностью пешеходной, ликвидируется несанкционированная и разрешенная парковка. Там обновят плитку, организуют пешеходное пространство и высадят деревья.

Изменится расположение пешеходных переходов. На ул.Ленина уберут переход у домов №14 (у лестницы, ведущей к штабу флота) и №62 — к кинотеатру «Украина», а на пр.Нахимова — у дома №1. Новые — сделают у гостиницы «Севастополь», на пересечении с улицей Минной и у дома на Ленина, 36 (прямо к СЦКИ). Переход от дома на ул.Ленина, 4 передвинут к дому на ул.Ленина, 2.

Перенесут некоторые остановки. «Площадь Ушакова» переместится ближе к художественной школе, «Площадь Суворова» переедет на пять метров от существующего месторасположения. К остановке «Сквер Ленинского комсомола» установят дополнительный павильон. Остановку «Дом офицеров флота» перенесут от ДОФа к дому №13, два павильона остановки общественного транспорта «Площадь Лазарева» — к театру им.Луначарского, а один из павильонов остановки «Площадь Нахимова» перенесут на ул. Ленина — напротив сквера «Защитников Севастополя». Что это за сквер, из документации не понятно.

Малые архитектурные формы

Согласно проекту, ни один из имеющихся объектов малых форм не является самостоятельным объектом культурного наследия и не входит в перечень предмета охраны другого объекта. В связи с этим их замена, перенос, демонтаж не станут нарушением действующего законодательства. Однако, учитывая стилевое единство архитектуры всей улицы, будет произведено сохранение части малых форм, удачно вписанных в ансамбль и воспринимаемых как исторические.

Установленные в советский период круглые афишные тумбы будут сохранены и отремонтированы на месте.

Все исторические подпорные стенки сохранятся на своих местах, их высотные и габариты не изменятся. Подпорные стенки, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, отремонтируют. Их декоративные и архитектурные элементы: шары и балясины будут приведены в порядок и окрашены одновременно с подпорными стенками. Утраченные элементы воссоздадут.

Реконструкцию с сохранением существующего дизайна ожидают рекламные щиты, терминалы, паркоматы, павильоны «Союзпечати», станции проката самокатов. Реконструкцию с изменением дизайна на современный применят к остановкам общественного транспорта, телефонным будкам и таксофонам.

Появятся и новые архитектурные объекты: велопарковки, скамьи, приствольные решетки, павильоны. Проектом предусматривается выполнение части элементов заново с учетом специально разработанного для Севастополя в 1950 годах «Альбома типовых малых форм».

На пл.Нахимова установят два одноэтажных павильона и по одному в скверах Екатерининском и Воинов-интернационалистов на ул.Ленина. Как написано в документе: «Павильоны предназначены для всесезонного пребывания посетителей, позиционируется как часто посещаемый объект городской среды».

Озеленение

Как выяснила экспертная комиссия, санитарное состояние большей части существующих на реконструируемом пространстве деревьев неудовлетворительное. Каштаны и орехи повреждены вредителями и болезнями. Поэтому принято решение по их сносу, пересадке или обрезке. Так полностью заменят 118 деревьев грецкого ореха, катальпы и каштана. При этом обещают высадить более 1300 молодых деревьев; 18 тысяч кустарников; восстановить травяной покров; обустроить цветники.

Ассортимент деревьев, кустарников, цветочных и травянистых растений подберут в соответствии с природно-климатическими условиями, а также с устойчивостью растений к неблагоприятным условиям городской среды.