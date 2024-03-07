Полицейские на лошадях и автомобилях поздравляли женщин с 8 Марта

На площади Нахимова и в парке Победы полицейские-кавалеристы дарили женщинам Севастополя тюльпаны. А сотрудники ГИБДД для поздравлений тормозили женщин-водителей на дорогах.

В центре города сотрудники кавалерийского взвода отдельного батальона ППСП имени Василия Бузина поздравили женщин с наступающим 8 Марта. Женщинам дарили цветы и памятки по противодействию мошенничеству. А заодно желали оставаться молодыми и красивыми, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Тюльпаны и хорошее настроение сотрудники конной полиции также дарили в парке Победы. Все это проходило в рамках ежегодной акции МВД России «8 марта — в каждый дом!»

А сотрудники Госавтоинспекции Севастополя присоединились к Всероссийской акции «Цветы для автоледи» и радовали женщин за рулем.

«Вместе с цветами милые дамы получили праздничные открытки, памятки по профилактике мошенничества и напоминания о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения», — рассказали в пресс-службе.

Подарки от полицейских получили не только обладательницы легковых автомобилей, но и женщины-водители общественного транспорта и девушки из бригады скорой медицинской помощи. Пока один инспектор проверял документы, второй доставал из патрульного автомобиля букеты цветов и вручал виновницам праздника вместе с поздравительными открытками.