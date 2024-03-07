Пересдать ЕГЭ можно будет уже в 2024 году

Уже в этом году выпускники школ смогут пересдать один из предметов ЕГЭ до начала приемной кампании в вузы. Но выбрать лучший результат не получится.

«Рособрнадзор готов в кратчайшие сроки внести изменения в порядок и расписание проведения ЕГЭ, чтобы предоставить возможность выпускникам пересдать один из экзаменов, а также обеспечить техническую реализацию данного предложения», — сообщила пресс-служба Рособрнадзора в Телеграм-канале.

С предложением дать школьникам право пересдавать один ЕГЭ перед поступлением в вуз выступил ранее президент РФ Владимир Путин. По действующим правилам пересдать в один год школьники могут только обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике — без этого не дадут аттестат. А вот экзамен по выбору сдается на следующий год, причем в досрочный период, так как сдающий относится к категории «выпускник прошлых лет».

В Рособрнадзоре рассказали, что сейчас детально прорабатывается схема реализации нововведения совместно с Минпросвещения и Минобрнауки. Это требует синхронизации решений, принимаемых в части организации ЕГЭ, со сроками приемной кампании в вузы. Кроме того, вопрос как все это организовать будет проработан совместно с субъектами РФ.

В этом году ЕГЭ пройдет с 23 мая по 18 июня. Срок начала приема документовв вузы — не позднее 20 июня. В Рособрнадзоре уточнили, что так как первый результат ЕГЭ в случае пересдачи в этом же году будет аннулирован, выбрать лучший результат не получится.