На совещании у президента обсудят развитие Юга РФ

Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Юга России и Приазовья предложил обсудить в том числе и развитие Донбасса и Новороссии.

«Мы сегодняшнее совещание договорились посвятить задачам развития экономики, жилищной, транспортной инфраструктуры, а также вопросам экологического благополучия Юга России, Приазовья», — цитирует ТАСС главу государства.

«Речь пойдет о таких наших регионах, как Республика Крым, город Севастополь, Краснодарский край, Ростовская область и Республика Адыгея, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области», — уточнил В.Путин.

Он подчеркнул, что все эти субъекты РФ располагают большим потенциалом развития. «Прежде всего, в реальном секторе экономики, включая металлургию, машиностроение, агропромышленный комплекс», — уточнил президент.