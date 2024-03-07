Южные регионы — точка активного роста

Речь шла о развитии экономики, жилищной, транспортной инфраструктуры, а также вопросах экологического благополучия Республики Крым, Севастополя, Краснодарского края, Ростовской области и Республики Адыгея, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Президент рассчитывал на совещании услышать подробный доклад о конкретных проектах экономического развития, которые уже реализуются или планируется запустить в южных и приазовских регионах страны.

Транспорт и жилье

Первая затронутая тема касалась транспорта. В южном направлении железная дорога работает с повышенной нагрузкой. Но даже в этом случае ее возможности по транспортировке грузов в черноморские порты в четыре раза меньше, чем могут порты перевалить. Поэтому президент хотел услышать предложения по расширению пропускной способности железных дорог в сторону Азовского и Чёрного морей и о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении.

В.Путин напомнил об уже поставленной задаче — сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до черноморского побережья. Азовское и Черное моря – это традиционные места отдыха, туризм — одна из ключевых отраслей экономики всего региона.

В послании было объявлено о запуске масштабного проекта «Пять морей», который в том числе охватит азовские и черноморские регионы. Здесь будут построены современные гостиничные комплексы с отелями, лечебной и реабилитационной инфраструктурой, базами для водного туризма и отдыха.

Президент остановился на задаче по модернизации автодорожной сети, в том числе о строительстве новой автомагистрали Джубга – Сочи, съездов с трассы «Таврида» к к южному побережью Крыма и дальнейшем развитии «Азовского кольца» — автодороги вокруг ставшего внутренним для России Азовского моря.

Новая инфраструктура, дороги, сети — это важнейший фактор социально-экономического развития населённых пунктов, городов, регионов. В прошлом году в Краснодарском крае, Ростовской области, в Адыгее, Крыму и Севастополе было введено 13 миллионов квадратных метров жилья. Это 12 процентов от общего объема жилищного строительства в России. А градостроительный потенциал на 2030 год — подготовленные и уже запущенные проекты — насчитывает более 74 миллионов квадратных метров.

Президент отметил важность, чтобы такая жилая застройка велась синхронно со всей социальной инфраструктурой, включая школы, больницы, детские сады.

Точка роста

В ходе доклада президенту Министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что Азово-Черноморский регион — одна из ключевых точек роста на карте России. С учетом четырех новых регионов это 12% населения и 6% производства товаров и услуг. Здесь сбалансированы структуры экономики: крупный транспортно-логистический хаб, сельское хозяйство, с которым связана треть обрабатывающей промышленности, развиты нефтепереработка, машиностроение, металлообработка и туризм. В целом же к 2022 году почти все южные регионы опережали среднероссийские темпы роста, быстрее росла и промышленность, и туризм, и реальные денежные доходы населения. Санкции для большинства южных регионов открыли новые возможности, которыми они активно пользуются. Последние два года все субъекты нарастили инвестиции, причем темпы роста в два раза превышают средний по России.

По словам министра, развитию южных регионов помогают преференциальные режимы, которые снижают налогообложение для бизнеса. В рамках свободной экономической зоны в Крыму и в Севастополе сейчас реализуется более 1200 проектов. Только в прошлом году бизнес инвестировал 40 миллиардов рублей.

Выступая с докладом, заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин подчеркнул, что в южных регионах России и Приазовье планируется продолжать наращивать темпы строительства жилья, обновить около 80% парка общественного транспорта, ввести в эксплуатацию 46 очистных сооружений.

«Это важно для сохранения уникальной природы и снижения негативных последствий сброса сточных вод в акваторию Черного моря. Общая мощность очистных составит 1,3 млн куб. м. в сутки», — пояснил вице-премьер.

В совещании также принял участие Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, губернаторы и главы субъектов.

А.Козлов рассказал о расчистке русел рек, необходимости строительства новых гидросооружений на море, мусоросортировочных и перерабатывающих заводов, рекультивации несанкционированных свалок и могильников промышленных отходов, инвентаризации опасных для экологии объектов, защите земель лесного фонда, борьбе с инвазивными вредителями, создании национальных парков и заповедников. По словам министра экологии, в Азово-Черноморском бассейне расположено 16 национальных парков и заповедников федерального значения. Сейчас проектируют еще 11 — в Донецкой и Луганской Республиках, в Херсонской и Запорожской областях. До конца года они будут созданы.