В СевГУ создадут банк бизнес-идей

За основу для инвестиционных проектов возьмут студенческие курсовые и дипломные работы, откорректируют и «поставят на рельсы».

Предложение о создании банка бизнес-идей высказал депутат Сергей Борисов, выступая в Законодательном собрании после отчета и.о. ректора Севастопольского государственного университета Владимира Нечаева о результатах развития учебного заведения в 2023 году.

— На экономических специальностях в течение всего периода обучения, начиная со второго курса, пишутся достаточно серьезные курсовые работы. Я предлагаю создать на базе нашего университета так называемый банк бизнес-идей, — предложил С.Борисов.

По его словам, молодые люди будут жить, работать и реализовывать стратегические задачи в Севастополе, в том числе развивать экономику и наполнять бюджет.

— Наша молодежь — очень творческая. Понятно, что из ста дипломных работ 90% будет просто экспериментальные, но 10% можно подложить под реальные проекты, под инвестиции. Конечно, высказанную идею откорректирует практик и поставит на рельсы. Я бы очень хотел, чтобы в университете при постановке задач на соответствующие работы создавался банк бизнес-идей — идей экономического развития. Очень интересно посмотреть, как молодежь видит движение вперед, — предложил депутат.

Его поддержал спикер парламента Владимир Немцев. Он сообщил, что работа в этом направлении в университете уже ведется.

— И на базе экономического института в составе университета, на кафедре менеджмента, политологии ребята не просто делают какие-то теоретические свои выкладки в курсовых работах и дипломах. Эти работы носят действительно прикладной характер. В них рассматриваются не просто проекты, связанные с развитием города, но и проекты, которые помогают решать многие вопросы на региональном уровне, — уточнил В.Немцев.

Он также напомнил, что университет активно включен в работу по решению стратегических проблем федерального уровня, сославшись на уникальные разработки СевГУ по созданию беспилотников.