В бассейне в Загородной балке начались тренировки

Голубая водная гладь весело бликует в лучах весеннего солнца, а общую гармонию и строгость дополняют трехцветные разделители плавательных дорожек. Они же, свернутые в бухты, расставлены вдоль стен. У дальнего края бассейна — прыжковые вышки. Всё, дождались!

Отработка прыжков начинается в сухом зале, полностью заполненном мягкими матами, — на них и ставится прыжковая техника. Часть зала отдана под имитацию прыжковой вышки, с той разницей, что вместо воды — тоже мягкие маты.

Круто!

Тренировку проводит президент федерации прыжков в воду и синхронного плавания старший тренер спортшколы №1 Наталья Геевская. По ее словам, на новую базу спортшкола зашла с уже готовыми спортсменами, которые выступают на Всероссийских соревнованиях, являются призерами и даже чемпионами.

— Это полный восторг! Новая база, новые трамплины! Раньше ребята из-за отсутствия собственной базы, в основном, тренировались на выездных сборах, — поделилась Н.Геевская.

Ее воспитанники только что вернулись с Всероссийских соревнований в Краснодаре с хорошими результатами. Победителем в классе «Прыжки с вышки 5 и 7,5 метра», в категории группы «С» (12-13 лет, юноши) стал Ян Стрельников.

По словам тренера, сухой зал для прыжков в воду может вместить до четырех групп спортсменов. Прыжками в воду занимается сейчас более 30 юных спортсменов: две тренировочные группы, группа начальной подготовки и оздоровительная.

Накануне ее воспитанники опробовали прыжковую вышку и оценили ее лаконичным эпитетом: «Круто!» Вышка соответствует всем стандартам, с 7 по 10 мая в Севастополе уже пройдут Всероссийские соревнования «Салют, Победа!», на которых будет присутствовать сборная России.

Как рассказал сам перворазрядник Я.Стрельников, результатом его недавних выступлений на соревнованиях стали три кубка: на вышке, в синхроне и на трамплине. Мальчик учится в шестом классе, в этом году хочет выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

В плане — первое место в ЮФО

После сухого зала осмотр нового спортивного объекта продолжился в самом бассейне. Там уже начались тренировки синхронистов.

Тренер сборной команды Севастополя по синхронному плаванию Алина Мантуленко откровенно рада расширившимся возможностям. Говорит, что перед первенством России, которое пройдет в конце марта, времени на подготовку достаточно. А к следующему первенству надеется быть уже во всеоружии.

— На ближайшее время ставлю себе задачу-максимум: первое место на первенстве ЮФО, которое состоится в июне. Такая цель мне кажется вполне реальной, — поделилась А.Мантуленко.

Перехватывает дыхание от эмоций

Этой фразой начал общение с журналистами начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко, сказав, что первыми попробовали воду в новом бассейне спортсмены инваспорта, в том числе паралимпийский чемпион Андрей Граничка. После подключились команды по плаванию, водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду.

— Мы провели все необходимые мероприятия по водоподготовке, получили заключение лаборатории о соответствии воды по всем установленным параметрам, сейчас завершается процесс получения лицензии на ведение образовательной деятельности.

Цены, акции, льготы

Доступность бассейна для жителей города определяется целым перечнем услуг и социальных акций. Так, уже существующая акция «Научись плавать» трансформируется в более масштабный проект — в школу плавания «Золотая рыбка». Вторая социальная акция «Плаванье для всех» предназначена социально незащищенным категориям — два раза в неделю бассейн полностью будет отдан инвалидам, пенсионерам, участникам СВО и их семьям.

По словам С.Резниченко, спортивные чиновники сейчас внимательно изучают комментарии в соцсетях, обещают услышать всех, кто высказывает то или иное конструктивное мнение, и доработать действующие программы.

— Сравнив всю ценовую политику по Севастополю, мы сделали стоимость абонемента гораздо ниже расчетной, установив 50% льготы для многодетных, малообеспеченных, участников СВО, членов их семей, студентов-бюджетников. Поступают предложения по вводу дополнительных льгот. Мы обязательно эти предложения рассмотрим и, возможно, расширим перечень льготников. Есть предложения ввести комбинированный абонемент, с включением в программу пользование спортивным залом, есть предложение выпускать абонементы сроком от месяца до года, — прокомментировал ситуацию С.Резниченко

Пока же можно приобрести абонемент только на месяц и начать тренировки в свободное от бюджетных групп время.

— Отработав месяц, мы обязательно модернизируем систему, рассмотрим и добавим дополнительные льготы. В любом случае, мы стараемся быть гибкими, — заверил начальник спортивного управления.

Рекорды должны быть

С.Резниченко убежден, что качество объекта должно определять качество спортивной подготовки, а объект такого уровня сам по себе предполагает воспитание чемпионов Всероссийских и международных соревнований.

— На такой базе нужно точно превосходить существующие результаты. Для синхронистов сейчас закуплена новая система подводного звука, что позволяет тренироваться полноценно над и под водой, — отреагировал на вопрос о будущем чемпионстве начальник управления.

Он акцентировал внимание, что дворец одновременно является ресурсным центром. Помимо бюджетных групп, в новом здании располагаются реабилитационно-восстановительный центр, центр спортивной подготовки и управление спорта. Таким образом, в одном месте можно будет обслуживать спортивную сборную в полном объеме.