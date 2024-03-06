Студентам и наставникам заплатят за стажировку

Студенты колледжей и вузов за стажировку на местных предприятиях по направлению службы занятости будут получать зарплату. Не в обиде будут и наставники.

«1,7 млн рублей будет выделено из городского бюджета в этом году для компенсации части расходов на заработную плату студентов и наставников на предприятиях Севастополя, проходящих стажировку по направлению службы занятости. Это позволит 27 студентам и выпускникам профессиональных и высших учебных заведений пройти стажировку», — сообщили в пресс-службе городского Центра занятости.

Наставнику, который будет курировать студентов на предприятии, выплатят вознаграждение в половину минимального размера оплаты труда. А работодателю — возместят заработную плату с отчислениями за фактически отработанное студентом время.

Сейчас по направлению от Центра занятости стажировку проходят два студента из Севастопольского судостроительного колледжа. Они работают на предприятии ООО «Атла», которое занимается ремонтом, модернизацией и наладкой технологического оборудования по переработке рыбного и крилевого сырья. Стажироваться молодые люди будут два месяца под руководством опытного наставника.

В Центре занятости напомнили, что работодатель предоставляет вакансии по стажировке на портале «Работа России». Со студентами заключается срочный трудовой договор. Учиться они должны по данной или смежной профессии.

Размер минимальной заработной платы в 2024 году — 19 242 рубля.