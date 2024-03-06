Российской гидрометеорологической службе – 190 лет

Гидрометеорологической службе России в 2024 году исполняется 190 лет. Начало отечественной гидрометеорологии было положено в 1834 году в Санкт-Петербурге созданием Нормальной магнитно-метеорологической обсерватории, в соответствии с Указом Императора Николая 1.

В связи с юбилейной датой В России запланировано проведение ряда мероприятий с целью подчеркнуть значительную роль службы в создании и обеспечении гидрометеорологической безопасности государства, развитии секторов экономики страны, поддержании высокого престижа на национальном и международном уровнях.

Севастопольская гидрометеорологическая служба моложе

Как сообщила «Севастопольской газете» начальник Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Валентина Наумова, первые метеонаблюдения в Севастополе зафиксированы в 1824 году. Но они были эпизодическими, пункты наблюдения все время менялись. В 1865 году, после окончания Крымской войны, в Крыму были организованы метеонаблюдения морским ведомством «Дирекция лоции маяков Черного и Азовского морей», в Севастополе – в 1873 году.

– С 1882-го у нас есть ряды наблюдений, а с 1 ноября 1909 года наблюдения стали проводиться на Павловском мысе, – рассказала В.Наумова. Она также рассказала, что с переводом в Севастополь штаба Черноморского флота, который был до этого в Николаеве, стали проводить постоянные наблюдения.

Так продолжаются и теперь: наблюдения проводятся на двух метеостанциях: на Павловском мысе и на мысе Херсонес. В программе – наблюдения метеорологические, а также морские прибрежные.

Здание построили специально

В 1937 году В Севастополе было специально построено здание на улице Советской,61 для управления Черного и Азовского морей, после оно было переведено в Феодосию.

Служба на протяжении последующих нескольких лет подвергалась реорганизации, пока не обрела нынешнюю структуру.

– На сегодня в нашем здании на Советской располагается Центр метеорологии, а мы сами являемся структурным подразделением Крымского управления. Мы занимаемся всеми видами работ. В учреждении есть методический отдел по морским наблюдениям, отдел обработки информации, оперативная служба, служба синоптиков, которые составляют метеорологические прогнозы по городу Севастополю, а также морские – по портам Крыма, кроме порта Керчь, – пояснила В.Наумова.