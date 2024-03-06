Ревнивый севастополец расправился с соперником из Ялты

Житель Севастополя приревновал свою жену к ялтинцу и решил его убить: сжечь и зарезать.

«31-летний житель Севастополя подкараулил возле дома в поселке Массандра своего знакомого, к которому ревновал супругу, вылил на него заранее приготовленную воспламененную горючую жидкость, после нанес удар ножом в тело и скрылся», — сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Пострадавший выжил, прыгнув в реку. Ему удалось самостоятельно сбить пламя, а соседи вызвали «скорую». У мужчины диагностированы ожоги лица, шеи, руки и тела, а также колото-резаная рана в поясничной области. Сейчас он находится в больнице.

Нападавший уже задержан и заключен под стражу. На месте происшествия следователи изъяли образцы горючей жидкости. Сейчас продолжаются следственные действия. Жителю Севастополя предъявлено обвинение в покушении на убийство.