Прогноз погоды будет делать искусственный интеллект

В обновленную версию «Яндекс Погоды» добавили нейросети, которые предскажут динамику погодных изменений на длительный период. Этот прогноз поможет бизнесменам заранее планировать свою деятельность.

«Например, предприятиям в Москве для планирования поставок в 2024 году пригодится информация, насколько долго в столице будет сохраняться привычная для летнего сезона среднемесячная температура воздуха. В мае этого года она достигнет 13,3°С, в июне— 17,3°С, в июле— 19,9°С. Однако осадков выпадет больше, чем в 2023 году. Сельскохозяйственным компаниям в Южном федеральном округе полезно знать, что предстоящее лето будет более засушливым, чем в прошлом году», — рассказал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин.

Как сообщили в пресс-службе компании, «Яндекс Погода» для бизнеса использует собственную технологию «Метеум». Она сочетает классические метеорологические подходы с алгоритмами машинного обучения, анализирует данные пяти независимых метеорологических моделей и учитывает показатели с радаров, спутников, наземных станций, а также сообщений пользователей.

Кстати, одним из главных научных новостей 2023 года стала информация, что искусственный интеллект (ИИ) впервые смог намного точнее предсказать погоду, чем метеорологи, пользовавшиеся традиционной системой сбора и анализа информации. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, нейросеть Гугла превзошла в точности прогноза систему Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Тем не менее, ИИ пока не сможет заменить метеорологов и климатологов.