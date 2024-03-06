Потратил деньги с кредитной карты дамы сердца и скрылся

Когда женщина заболела, она дала своему сожителю кредитную карту для покупки лекарств, а мужчина деньги тратил на алкоголь и развлечения.

Установлено, что 58-летняя местная жительница познакомилась и сожительствовала с 35-летним жителем Евпатории, который приехал в город-герой для работы на стройке. В декабре прошлого года женщина заболела и доверила сожителю свою кредитную карту для покупки необходимых продуктов и медикаментов, сообщили подробности истории в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Мужчина решил кредитную карту даме не возвращать. Несколько месяцев он тайно тратил деньги на алкоголь и развлечения с друзьями. Женщина узнала об этом случайно, когда из банка поступило предложение о кредитовании и она решила проверить состояние своего счета. Тут-то и выяснилось, что на карте не хватает 120 тысяч рублей. Кавалер в хищении денег признался, клятвенно пообещал все вернуть, а сам скрылся.

Потерпевшая написала заявление в полицию и мужчину задержали. В отношении жителя Евпатории возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до шести лет лишения свободы.