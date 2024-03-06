На 8 Марта нужно дарить открытки

Каждый год в начале марта педагог Ирина Савенкова в школе №15 проводит выставки поздравительных открыток и телеграмм. В них — трогательные слова, которые много лет назад кто-то написал в Женский день своей маме, бабушке или жене.

— Поздравительные открытки «С днем 8 Марта» появились в СССР в 50-х годах прошлого века. Сначала это были карточки в стиле советского реализма, потом они стали более душевными — с цветами, детьми, зайчиками и мишками. С 60-х годов на открытках стали все чаще появляться цветочные композиции, в 70-х и 80-х — с героями популярных мультфильмов, например, с котом Леопольдом, Чебурашкой и крокодилом Геной, — рассказала И.Савенкова.

Педагог называет себя филокартистом — это коллекционер открыток. В ее коллекции — их несколько сотен, посвященных Новому году и 8 Марта. Есть экземпляры середины 20 века, постсоветские и современные. Собирает И.Савенкова их с детства, а сейчас периодически ездит на «блошиный рынок» и там находит уникальные образцы. Зная об увлечении, открытки ей дарят родственники, коллеги и знакомые после разбора семейных архивов.

— Старая открытка — это исторический документ. Это и история страны, и история семьи. Чужие письма читать нельзя, а вот открытки — даже нужно. И много лет тому назад люди желали друг другу счастья, мира и здоровья. В каждой семье к праздникам подписывали и отправляли по почте десятки открыток и телеграмм любимым мамам и бабушкам, милейшим тетушкам и дорогим подругам, — говорит коллекционер.

Идея поделиться с детьми своим увлечением появилась у педагога несколько лет назад. Ее поддержали коллеги, а главное, выставка понравилась детям. По словам И.Савенковой, школьники умеют ценить красоту и, возможно, кто-то из них тоже захочет стать филокартистом. В этом году выставку к 8 марта педагог решила провести для всех желающих — в детском развивающем центре «Карусель», а заодно и провести мастер-класс по истории открыток.

— К 8 марта открытка всегда будет актуальна. Это самый бюджетный подарок, которым можно выразить свою любовь и уважение, — уверена И.Савенкова.