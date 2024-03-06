Можно понаблюдать за самой яркой кометой года

Комета Понса-Брукса, или комета 12P приближается к Земле и уже обозначилась на небосклоне. Она будет видна еще лучше, начиная с 13 марта. Что же это за комета, «Севастопольская газета» поинтересовалась у сотрудника Крымской государственной астрофизической обсерватории, астронома Сергея Назарова.

Ученый рассказал, что это очень интересная периодическая комета. Последнее означает, что она никогда не улетит на самые дальние окраины Солнечной системы, а будет возвращаться к нам через каждые 70 лет. Прошлый раз она прилетала в 1954 году.

По словам С.Назарова, комета Понса-Брукса довольно крупная, обладает мощной вспышечной активностью, может менять яркость и отращивать большие хвосты.

Комета известна тем, что пролетает во внутреннюю часть Солнечной системы, подлетает достаточно близко к Солнцу и околосолнечным планетам – Земле и Венере, но не сильно взаимодействует с планетами, близко не сближается сними.

Еще более интересно, что в дальней точке своей траектории комета Понса-Брукса доходит почти до орбиты Нептуна, и уж точно заходит за Уран.

При этом она редко сближается с планетами из-за того, что плоскость ее орбиты перпендикулярна плоскости Солнечной системы.

То есть, получается, что она летит не в той плоскости, где расположены все планеты, а перпендикулярно ей.

Астроном также рассказал, что пролет 2024 года характеризуется тем, что комета достаточно близко приблизилась к Земле, этим объясняется ее нынешняя яркость, соответствующая сейчас 6-й звездной величине. Это значит, что как раз сейчас комета находится на границе видимости глаз.

Естественно, в городе, при наличии уличного освещения, разглядеть хвостатую гостью вряд ли получится, зато подальше населенных пунктов, где нет засветки, ее можно увидеть. Она видна в вечернее время в созвездии Андромеды, недалеко от знаменитой галактики. Наблюдать ее можно в бинокль или в телескоп, что не сложно – главное, знать, куда смотреть.

С.Назаров посоветовал моделировать положение кометы, например, в программе Stellarium или, скачав в интернете карты комет. Комету 12P иногда сравнивают с кометой Галлея из-за схожести периода, у кометы Галлея он составляет 75-76 лет.

– У кометы Понса-Брукса довольно крупное ядро, его диаметр составляет несколько десятков километров. Это много для комет и означает, что у нашей кометы много вещества, чем объясняется ее высокая активность. То есть, у нее может быть яркая кома, голова, хвост. Она может быть динамически активной, то есть меняться структура, – продолжил рассказ С.Назаров.

Он также рассказал об интересной работе, связывающей комету Понса-Брукса с другой периодической кометой 122P/де Вико.

– У них схожи орбиты и моделирование показывает, что эти две кометы могли образоваться из одной большой кометы в 991 году нашей эры. По крайней мере, есть гипотеза, суть которой — в том, что у них был близкий пролет возле Нептуна и не исключено, что Нептун разделил родительское тело на две кометы. Теперь у нас есть 122P и 12P, – дополнил рассказ ученый.

Сейчас эта комета является ярчайшей из всех комет, но она никогда не подойдет к Земле на такое расстояние, чтобы столкнуться с ней. И вот еще что: в этом году будет много других комет, но не исключено, что именно эта комета окажется самой яркой. Эта одна из причин понаблюдать за ней сегодня.

Кстати, к концу месяца комету можно будет увидеть невооруженным глазом, а в апреле она станет еще ярые и достигнет 5-й звездной величины.