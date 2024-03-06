Как лечили в 19 веке, можно увидеть на Михайловской батарее

Медицинских инструментов или других предметов второй половины 19 века в Севастополе сохранилось совсем немного. В основном, это флаконы из-под лекарств — больших и маленьких склянок. В частности, их можно увидеть на Михайловской батарее.

Зато в музее есть экспозиция «Госпиталь на Михайловской батарее в период первой обороны Севастополя 1854-1855 годов». Она выглядит очень реалистично: на больничной койке лежит раненый, а рядом — сестра милосердия. Из подручных медицинских средств в «палате» — емкости для воды, колбы с препаратами — было их, по всей видимости, совсем немного. А самое главное — иконы.

— В период Крымской войны на Михайловской батарее был полевой госпиталь. Здесь работало пять сестер милосердия. Это были сестры Крестовоздвиженской общины попечения о раненых. В качестве старшей медсестры трудилась инокиня Серафима(Серафима Ушакова), — рассказала младший научный сотрудник музея Татьяна Сакова.

По ее словам, Крестовоздвиженское общество сестер милосердия было создано в самом начале Крымской войны для оказания помощи раненым. Главным инициатором его создания стала Великая Княгиня Елена Павловна (супруга младшего брата Императора Николая Второго). Во время Крымской войны на фронте часто не хватало самых необходимых медикаментов. А положение ухудшалось тем, что количество умерших от ранений и травм росло — от болезней и ран в госпиталях умирало больше бойцов, чем во время сражения на поле боя.

Вместе с сестрами милосердия на передовую прибыла группа врачей во главе с профессором Николаем Пироговым, который также руководил общиной сестер. Всего за время Крымской войны на фронте побывали 163 сестры милосердия, 17 из них погибли под обстрелами. Интересно, что сестры милосердия были и из состоятельных семей. Они ехали в Крым с благородными намерениями — приносить пользу людям.

Кстати, именно с Крестовоздвиженской общины берет свое начало Российское общество Красного Креста, которое было создано в 1867 году. О деятельности общины в Крыму можно узнать из стенда, расположенного в музее.

— Матрасы для раненых набивали свежей соломой, а в качестве перевязочного материала в 18 и первой половине 19 века использовали корпию, так как ваты тогда не было. Нитки из льняной или конопляной ткани выщипывали из полотна вручную или специальными машинами, — объяснила Т.Сакова.

Позже именно Н.Пирогов обнаружил существенные недостатки корпии — если делать ее в нестерильных условиях. И советовал при большом запасе корпии исследовать ее сначала микроскопом, и если она окажется нечистой, заменить другим материалом.

Медицинских экспонатов начала 20 века на Михайловской батарее уже значительно больше. Это индивидуальные перевязочные пакеты еще периода Первой мировой войны, а затем и Второй мировой.

— У нас можно узнать, как выглядели перевязочные материалы не только России и СССР, но и США, Великобритании, Германии, Италии и Болгарии. Эту коллекцию нам подарил Александр Поволоцкий, — рассказала Т.Сакова.

А.Поволоцкий — реконструктор военно-медицинской службы самых разных эпох. Он же предоставил музею и массу других предметов. Например, большой перевязочный набор 1938 года, в который входили хирургические инструменты, включая иглы, катетер, скальпель, роторасширитель, языкодержатель, шприцы, шелк асептический, крючки трахеотомические и корнцанг (с его помощью врачи, например, извлекали из ран инородные предметы).

Со Второй мировой экспонатов сохранилось больше, да и медицина к тому времени шагнула далеко вперед. Так, в музее представлена коллекция хирургических инструментов, также есть стетоскопы, жгуты и приборы для измерения давления из разных стран.