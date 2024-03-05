Жилье для культурного кластера освободили он налога

Компания «Арго», строящая дом для персонала и артистов культурного комплекса на мысе Хрустальный, получила льготы по налогу на имущество.

Депутаты заксобрания Севастополя большинством голосов 5 марта приняли поправки в закон «О налоге на имущество организаций», расширив действующие налоговые льготы для объектов недвижимого имущества, введенного в эксплуатацию в 2023 году. А именно — многоквартирного дома на ул.Катерной, где будут проживать высококвалифицированные кадры для культурного кластера.

Аналогичная льгота уже установлена в городах Владивостоке, Калининграде, Кемерово, где также строятся культурные кластеры.

Как пояснил первый заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин, который представлял законопроект, данные изменения в местный закон позволят снизить стоимость платы за жилье и привлечь в город квалифицированных специалистов.

На резонный вопрос депутата Василия Пархоменко, кого конкретно в течение трех лет предполагается освободить от налога на сумму в 20 миллионов рублей, А.Парикин ответил, что от налогов освобождается компания «Арго», которая построила этот дом.

— В 2023 году в бюджет города данной организацией было уплачено 397,8 миллионов рублей. Данная льгота применяется в отношении многоквартирного дома, в котором будут проживать специалисты культуры, которые приедут работать в культурном кластере, — уточнил А.Парикин, но ясности это не внесло.

— «Арго» — подрядчик, который построил этот дом. В дальнейшем этот дом будет передан как раз в организацию, которая будет эксплуатантом этого объекта, которая непосредственно будет заниматься культурной деятельностью, — переформулировал ответ чиновник.

На что В.Пархоменко призвал коллег-депутатов быть последовательным при расходование средств городского бюджета.

— Все равно возникает куча непонятных вопросов. Называется подрядчик, который будет освобожден от налогов, а причем он здесь, скажите пожалуйста? Надо же, он уплатил в наш бюджет 300 миллионов налогов, но вы же не говорите на какую сумму он заключил подряд. Какую прибыль получил от своей деятельности. С другой стороны, чего его освобождать от налогов? Я понимаю, если бы это была какая-то управляющая компания, которая будет фактически управлять домом. Вот ее надо было бы освободить от налогов, чтобы облегчить плату за жилье. Что это за махинации с изъятием из бюджета 19 млн рублей? — возмутился парламентарий.

А.Парикин снова попытался донести до собравшихся суть вопроса, но снова получилось непонятно.

— «Арго» передаст этот объект фонду и он, как управляющая компания, будет работать. Мы с вами освобождаем не только эту организацию сейчас, а фонд, который будет нести затратную часть, — отметил вице-губернатор и напомнил о необходимости привлечения квалифицированных специалистов на работу в кластере: «Они будут учить наших детей в той же «хореографии». Давайте думать о будущем!»

В 2022 году заксобрание Севастополя освободило на три года от уплаты налога на имущество организаций объекты культурного кластера на мысе Хрустальный: оперный театр, академию хореографии, картинную галерею и т.д. Но они еще не построены. Льгота не распространялась на многоквартирные дома и общежития.

Многоквартирный жилой дом для артистов и сотрудников культурного кластера был сдан в эксплуатацию 29 декабря 2022 года