В инкерманской школе №12 открыли вторую Парту Героя

В корпусе начальной школы открыли мемориальную парту в честь участника СВО Юрия Бурьяна. 26-летний командир отделения взвода реактивной артиллерии погиб в Херсонской области в октябре 2022 года.

В мероприятии участвовали родственники героя, депутаты заксобрания, педагоги и учащиеся школы, представители районных властей Инкермана.

«Самое страшное — остаться один на один со своей бедой. Когда мы показываем, что не забываем родных и близких погибших воинов, говорим, что их мужья, отцы, дети – герои и пример для подражания, возможно мы чуть-чуть облегчаем родным горечь утраты», — отметила депутат Татьяна Щербакова.

Ю.Бурьян служил в армии с 2016 года — сначала по призыву, потом по контракту. С 24 февраля 2022 года он командовал отделением взвода реактивной артиллерии, награжден медалью «За отвагу». Погиб 1 октября 2022 года в Херсонской области у села Киселевка и был посмертно награжден орденом Мужества, сообщили в пресс-службе заксобрания Севастополя.

Парта Героя в школе №12 уже вторая. Первую открыли в прошлом году в честь Дмитрия Стадольского.