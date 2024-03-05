Строят дома для котов

На Приморском бульваре в Севастополе появился дом для котов. В нем сейчас живут пятеро постояльцев.

Трехэтажный деревянный домик на «сваях» почти у моря построила полгода назад за свой счет владелица ближайшего кафе Алла. Кошка Ириска была беременна и уже здесь родила своих трех котят, еще одного кота подкинули позже. Получилась целая семья.

— Главной нашей задачей было сделать для котов укрытие от холода и от собак. Днем собаки ведут себя прилично, а по ночам часто нападают на котов. Один кот у нас пострадал от злого пса. А еще важно не допустить перенаселения, иначе может возникнуть кошачья эпидемия. Несколько месяцев назад коты заболели. Одного удалось уговорить съездить к ветеринару и сдать анализы. Потом всем «жильцам» ставили уколы уже по этому назначению, — рассказала владелица кафе.

Кошачьи «хоромы» не каждый заметит, они спрятаны за деревом. Это сделано специально, чтобы животные могли укрыться от навязчивого внимания. Они так и делают, но целыми днями на одном месте не сидят — выходят по своим делам, а заодно и поесть и погреться на солнышке. Миски с кормом и водой у них полные — периодически еду приносят добрые люди, так что коты не голодают.

Подобные дома для котов есть и в 5-м микрорайоне, и на улице Горпищенко. Несколько деревянных домиков с отдельными комнатами появились больше года назад и на территории музея-заповедника Херсонес Таврический. Внутри каждого жилья постелили шерстяные вещи и пледы.

Какого-то организованного движения по строительству таких домов в Севастополе нет, а вот в Крыму недавно стартовал проект «Кошкин дом». Первый «жилой дом» для бездомных животных установили в Алупке.

«С просьбой помочь животным, которых довольно много на улицах, согреть в холодное время года, дать крышу в дождь и организовать место для кормления — в алупкинский терорган обратились местные жители. На просьбу откликнулся центр помощи «Переправа», подопечные которого подошли к вопросу основательно и творчески. В столярном цеху изготовили трехэтажный шестикомнатный домик с современной мягкой кровлей, специальной пропиткой «фундамента», защищающей от влаги. Вышло здорово!», — сообщила в своем Телеграм-канале мэр Ялты Янина Павленко.

При этом руководитель «Переправы» Юрий Шуринов заверил, что процесс готовы поставить на конвейер и сделать укрытия для всех котов, кто по воле судьбы остался без крова.