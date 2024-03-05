Проводят фотоконкурс для семейных пар

«От первых дней до золотого юбилея!» – так называется фотоконкурс, который объявлен в соцсетях в рамках объявленного в РФ Года семьи.

Участники конкурса могут присылать фотографии из семейного архива, на которых запечатлена биография их семьи – от дня свадьбы до сегодняшнего дня — на электронную почту zags@sev.gov.ru. Речь идет о фотоснимках, которые наглядно иллюстрируют становление семьи.

Подвести итоги конкурса обещают 10 мая по результатам голосования на официальной странице ВКонтакте Управления ЗАГС Севастополя.

Победителям вручат призы и подарки.

В дальнейшем по результатам голосования будут выбраны семьи, которых назовут победителями.

Кроме того, с 8 февраля в городе начался прием заявок на вручение памятной медали «За любовь и верность» семьям, прожившим в браке более 25 лет. Медали будут предоставлены организационным комитетом по проведению Дня семьи и верности в РФ.

Количество медалей для каждого региона определяет комитет. Е.Сулягина выразила надежду, что город получит достаточное количество медалей, чтобы все супружеские пар смогли их получить.

На сегодня поступило уже более 200 заявок от семейных пар, их детей, родственников, соседей, трудовых коллективов, в которых работают представители таких семей.

Прием заявок продолжится до 10 апреля 2024 года.