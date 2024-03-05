Полиция и прокуратура заинтересовались убийством собаки

Севастопольская полиция проверяет информацию волонтера о жестоком убийстве бездомной собаки в селе Терновка. Ход проверки находится на контроле городской прокуратуры.

«В ОМВД России по Балаклавскому району обратилась местная жительница с заявлением об обнаружении трупа бездомной собаки с признаками насильственной смерти. Женщина рассказала, что около 13.00 приехала в село Терновка, чтобы покормить собак. На одной из хозяйственных построек она обнаружила тело мертвого пса», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

Когда сотрудники полиции приехали на место, распятой собаки там уже не было. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут людей, причастных к убийству пса. После этого будет принято процессуальное решение.

«Проверка по факту жестокого обращения с животным находится на контроле прокуратуры Балаклавского района Севастополя», — сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Как сообщается в социальных сетях, волонтер успела сфотографировать убитое животное. На фотографии видно, что живодеры повесили пса на забор за лапы.