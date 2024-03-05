Полицейским из банды черных риелторов вынесен приговор

Вынесен обвинительный приговор бывшему участковому уполномоченному полиции и экс-инспектору ППС, которые в 2018 году организовали в Севастополе банду «черных риелторов». Суд отправил их на шесть лет в колонию общего режима и оштрафовал каждого на 200 тысяч рублей.

Бывший участковый, бывший инспектор ППС, а также родственница одного из преступников были признаны виновными в совершении нескольких эпизодов мошенничества. Жертвами сообщников стали пять одиноких пенсионеров с различными заболеваниями. Мошенники завладели недвижимостью трех потерпевших на общую сумму более 14,5 млн рублей и пытались похитить квартиры еще двух пожилых людей и земельный участок.

«Следователем СК установлено, что с июня 2018 года действующие на тот момент сотрудники полиции создали орггруппу для хищения квартир одиноких пожилых жителей Севастополя, в которую привлекли знакомого из числа гражданских лиц, имеющего опыт сделок с недвижимостью», — сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

Преступники собирали информацию об одиноких людях, а потом получила от недееспособных стариков доверенности на их квартиры и землю.

«Черных риелторов» задержали в августе 2021 года. Первый приговор был вынесен еще ноябре 2022 года — обвиняемый заключил досудебное соглашение со следствием, его осудили на четыре года условно. Недавно состоялся суд еще над тремя членами банды. И, если, бывшим сотрудникам полиции предстоит отбывать реальное наказание, то родственница одного из них приговорена к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в миллион рублей.

В пресс-службе прокуратуры Севастополя уточнили, что в 2023 году Гагаринский районный суд удовлетворил исковые заявления городской прокуратуры в интересах потерпевших о признании недействительными договоров купли-продажи квартир и земельного участка, заключенных от их имени.