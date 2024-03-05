Победителей фотоконкурса «Крым в моем сердце» объявят 18 марта

На фотоконкурс, приуроченный к 10-летию Русской весны, со всех регионов страны поступило более тысячи работ. Больше всего заявок было от крымчан и севастопольцев.

«Фотографии в течение месяца присылали и профессиональные фотохудожники, и любители, но на каждом снимке — необъятный гостеприимный Крым, его природа и главное богатство — люди. Более тысячи фотографий прислали наши гости и сами крымчане. У жюри будет сложный выбор, но и подарки за фото соответствующие — отдых в Крыму», — отметил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

Профессиональные фотограф и любители соревнуются в разных категориях, поэтому шансы победить есть у всех.

Конкурс «Крым в моем сердце» был объявлен в начале февраля. Фотографии с видами Крыма, историческими памятниками или людьми на отдыхе принимались до 1 марта. Заявки пришли практически со всех регионов России, включая новые территории. Но больше всего — из Крыма, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга и Ставропольского края.

Итоги подведут 18 марта, сообщили в пресс-службе Минкурортов Крыма. Пять победителей наградят сертификатами на отдых на двоих в лучших отелях Крыма. Подарком станут и билеты на поезд. Кроме того, оргкомитет молодежного арт-кластера «Таврида» выберет лучшее фото автора до 35 лет. Ему вручат сертификат на участие в ежегодном летнем фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ». В свою очередь, проект «VK Места» предоставит возможность поехать вместе в весеннюю экспедицию в Крым.

20 фоторабот покажут на выставке в Москве перед штаб-квартирой ТАСС на Тверском бульваре в дни празднования Крымской весны с 14 по 29 марта. Отдельным призом будет награжден победитель «Народного голосования» в соцсети Вконтакте. При подсчете будут учитываться голоса только подписчиков сообщества «Туристический портал Крыма» во избежание накруток.