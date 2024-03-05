На фестивале по чир-спорту оценили спортивные перспективы

В этот воскресный день здесь собрались отдельные спортсмены, команды, тренеры, а также родители спортсменов, которые пришли или приехали поболеть за своих участников и вместе с ними ощутить атмосферу яркого спортивного праздника.

Зрелищности выступлений чир-спортсменов добавляют их яркие костюмы, а также макияж, щедро украшенные блестками и стразами. В фестивале приняли участие спортсмены из всех севастопольских чир-клубов, а также гости из Крыма.

По словам президента Союза чир-спорта Севастополя Сергея Коченова, этот фестиваль позволил тренерам оценить уровень подготовки спортсменов и команд, в преддверии чемпионата и первенства Севастополя, который состоится 7 апреля и станет основным этапом формирования сборной команды города для участия в чемпионате России. Дело в том, что в мае в Москве состоится чемпионат и первенство России по чир-спорту, на который у севастопольцев — весьма амбициозные планы.

Радоваться и поддерживать

Однако начнем с того, что в России чир был официально признан видом спорта в феврале 2007 года, а в декабре 2008-го в стране была официально зарегистрирована федерация чирлидинга, который является отдельным самостоятельным видом спорта и включает элементы акробатики.

Само название «чир» происходит от английского cheer — радоваться, поддерживать. Что такое чир-спорт? Это красочный симбиоз гимнастики, фитнеса, акробатики, а еще музыки, экспрессии и эмоций.

Уже в десятке лучших

Как рассказал «Севастопольской газете» Сергей Коченов, в Севастополе этот вид спорта получил государственную аккредитацию три года назад, и с этого момента началось его активное развитие.

— С тех пор наши спортсмены не однажды выезжали на соревнования всероссийского уровня, соревновались с лучшими спортсменами страны. Сейчас мы уверенно входим в десятку самых-самых из, примерно, 70 команд. В этом году, надеюсь, выйдем в финал, то есть в шестерку лучших команд России, — поделился С.Коченов. По его словам, севастопольские чир-спортсмены показывают хорошую динамику роста.

— Подготовка у нас идет по нескольким дисциплинам: чир-фристайл с помпонами, чир-хип-хоп, который сложнее, чем хорошо развитый в Севастополе хип-хоп андерграунд. Еще есть чир-джаз, который объединяет джазовые, модерновые композиции, контемпорари, в этом наши спортсмены довольно сильны. Но нашей изюминкой является фристайл с помпонами и чир-хип-хоп, — уточнил С.Коченов.

От восьми и старше

Основная масса занимающихся чир-спортом — это дети от 8 до 14 лет, взрослых (от 16 до 25 лет) по причине сложности совмещения учебы и спорта меньше. По словам С.Коченова, чир-спорт пока не вошел в Севастополе в число самых популярных, отчасти из-за молодости этого вида спорта.

— Мы стараемся потихоньку вовлекать в свою орбиту спортсменов, которые занимаются смежными с нами видами спорта: гимнастов, акробатов, танцоров джаза и хип-хопа, — продолжил президент Союза чир-спорта.

Он также заострил внимание на том, что это не только женский вид спорта — в акробатическом чирлидинге никак не обойтись без мальчиков, которые, как и в акробатике, являются основной выстраиваемой акробатической пирамиды.

В чир-хип-хопе также много мальчиков. В целом, соотношение 70 на 30, что совсем немало.

Он также сообщил, что узнать о севастопольской федерации чир-спорта можно, зайдя на официальный сайт федерации или на страничку «Вконтакте», где можно узнать адреса клубов и получить консультацию по части выбора направления занятий.

От второразрядников к мастерам спорта

Нынешний спортивный фестиваль — это, в первую очередь, смотр спортивных рядов с той особенностью, что речь не идет о присвоении спортивных разрядов его участникам. Зато практически все получили заслуженные медали с распределением мест и определением победителей.

Кстати, сейчас в Севастополе по результатам проведения региональных соревнований возможно получить максимум второй спортивный разряд. Более высокие регалии присваиваются по результатам участия в более статусных соревнованиях — межрегиональных или всероссийских.

— Но мы ведь еще так молоды! Поэтому ничто не мешает нам стремиться к мастерам спорта, они у нас обязательно будут! — улыбнулся С.Коченов.