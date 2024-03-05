Медаль «10-летие возвращения Севастополя в Россию» — не награда

О том, что юбилейная медаль «10-летия возвращения Севастополя в Россию», которую уже начали вручать людям, которые принимали активное участие в событиях Русской весны и внесли заметный вклад в развитие города, является памятным знаком, а не наградой, сообщила начальник управления правовой работы губернатора и правительства Севастополя Вита Романив.

В Законодательном собрании Севастополя 5 марта рассматривался законопроект о внесении изменений в проект закона «О наградах города Севастополя». Его авторы — широкая группа депутатов предложили дополнить список официальных наград города четырьмя медалями: имени Максимова, «За безупречную службу городу Севастополю», «За мужество и верность долгу», «За содействие специальной военной операции».

Заслушав доклад, депутат Василий Пархоменко удивился, не обнаружив в обсуждаемом списке патриотической и уже нашедшей своих обладателей медали «10-летия возвращения Севастополя в Россию».

— Почему медаль в честь 10-летия Русской весны, которая получила не совсем положительный резонанс по поводу награждения, не вошла в перечень наград города Севастополя? — поинтересовался парламентарий.

Ответ представителя аппарата губернатора был предельно сухим и лаконичным.

— В данном случае медаль к 10-летию Русской весны— это памятный знак, это не награда города, поэтому в данном законопроекте она не присутствует. Данный законопроект регулирует только награды. А это памятный знак в ознаменования памятного события города, — уточнила чиновница.