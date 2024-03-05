Клещам не спится из-за теплой зимы

Сезон активности клещей в этом году уже начался, предупреждают сотрудники объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ФГБУ «Заповедный Крым».

«В конце января наши сотрудники, работающие в полях, делились многочисленными «встречами» с этими небезопасными паукообразными!» — сообщает пресс-служба «Заповедного Крыма» в соцсетях.

В связи с повышенной активностью кровососущих, специалисты советуют, всем, кто собирается посетить туристические тропы крымских заповедников или прогуляться в весеннем лесу, не забывать о собственной безопасности.

В первую очередь для прогулок в лесной местности рекомендуется надевать одежду с плотно прилегающими манжетами и воротниками, или заправить брюки в носки, а на шею повязать прилегающий к телу шарф либо повязку. Обработать одежду репеллентами, а если позволяет инструкция, то нанести препарат на открытые участки тела.

После прогулки провести тщательный осмотр кожного покрова и одежды на наличие клещей. В случае укуса рекомендуется сразу же обратиться за помощью к специалистам.

Как атакуют клещи?

Клещи поджидают жертву в траве, реже на кустарниках. Нападение прыжком с деревьев — это миф.

Следует помнить, что если клещ окажется на человеке, то, прицепившись к одежде, он поползет вверх, пока не найдет место через которое присосется к телу. Ползут клещи всегда вверх, поэтому их часто обнаруживают в подмышечных впадинах, в паху, на спине, шее и голове.