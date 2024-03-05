Год семьи отметят конкурсами, «круглыми столами», фестивалями и выставками

Объявленный Президентом РФ 2024 год Годом семьи получил свой официальный логотип, рассказала 4 марта на аппаратном совещании в городском правительстве директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина. Логотип разработан АНО «Национальные приоритеты» и включает изображение сердца, состоящего из двух половинок, что является символом двух соединенных судеб.

В дизайн концепции также входит пара лебедей, которые символизируют любовь и преданность, пронесенные сквозь годы. Главными цветами логотипа стали голубой и розовый. Как пояснила Е.Сулягина, оба откликаются в душе многих семей и ассоциируется с цветами бирок, которые прикрепляют в роддомах к запястьям малышей сразу после рождения.

Создали оргкомитет

В Севастополе создан организационный комитет по проведению Года семьи, а также утвержден план из 172 основных и 101 дополнительных мероприятий. Это будут мастер-классы, «круглые столы», фестивали, выставки, конкурсы.

Е.Сулягина доложила об уже стартовавшем региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года» по трем номинациям: «Молодая семья», «Многодетная семья», «Семейная династия». Заявки в рамках этого конкурса будут приниматься до 22 марта, а чествование пар традиционно состоится в День семьи, любви и верности 8 июля.

Губернатор Михаил Развожаев предложил кого-то из заявленных пар номинировать на получение государственных наград: «Материнская слава», «Родительская слава».