Задумались об эксплуатации еще не построенных больниц

Осмыслить порядок эксплуатации еще не построенных объектов здравоохранения в контексте нового генплана поручено в том числе директору департамента здравоохранения Виталию Денисову.

Проблема обозначилась в ходе визита в Севастополь Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко 2-3 марта и была публично озвучена в понедельник, 4 марта, на аппаратном совещании в городском правительстве.

— Модели, которые мы обсуждали с учетом сделанных нам замечаний или предложений, надо еще раз посмотреть, ориентируясь на понятный прогноз развития города, — обратился глава города к В.Денисову и призвал рассмотреть вопрос в рамках программы комплексного развития территории (КРТ). Каждый новый микрорайон должен иметь всю необходимую инфраструктуру: объекты культуры, спорта, образования, здравоохранения. Следует также решать вопрос в отношении старых, но расширяющихся городских территорий.

— Как мы обсуждали на Градсовете: в рамках КРТ должны быть построены объекты большей мощности, чтобы они перекрывали потребности соседних территорий, — обратился глава города к членам городского правительства.

Еще один вопрос касался функционала строящихся медучреждений. По словам губернатора, речь идет об эффективном развитии ряда направлений, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

— Чтобы мы могли не сами направлять людей в другие регионы, а привлекать пациентов оттуда к себе. Чтобы больницы зарабатывали и могли развиваться дальше, в том числе за счет средств ОМС. Потому что будет большой вызов о содержании наших новых медицинских центров — онкологического, БСМП и т. д., — конкретизировал свою мысль губернатор.