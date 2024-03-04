Севастополь получит еще 18 автобусов большой вместимости

Городской автобусный парк в ближайшее время пополнится еще 18 автобусами большого класса, сообщил 4 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя и.о.замгубернатора Павел Иено.

По его словам, в первом квартале 2024 года предусмотрено получение восемнадцати машин большой вместимости. Из них восемь уже прибыли в Севастополь, их приемку уже осуществляют в ГУП «Севэлектроавтотранс».

— Сейчас осуществляем приемку этих автобусов, ожидаем поставку остальных. Естественно, их в первую очередь отправим на те маршруты, где нам явно автобусов не хватает, в первую очередь, в пригороды, — сказал П.Иено.