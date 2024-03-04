Развалившийся фонтан Победы поручено привести к нормальному состоянию

Главный фонтан в парке Победы развалился и нуждается в основательном ремонте. Возмущение по этому поводу 4 марта на аппаратном совещании в правительстве Севастополя высказал губернатор Михаил Развожаев, сославшись на обращения жителей города в Центр управления регионом (ЦУР).

Он прервал доклад и.о.замгубернатора Евгения Горлова о том, что ГБУ «Парки и скверы» уже вовсю готовят подведомственные им объекты к весне, в том числе 26 фонтанов в парке Победы, в отношении которых проводится текущий ремонт.

— Дело не в том, что 26 фонтанов, и мы готовимся к запуску. Просто он развалился весь. Мы сразу понимали, что первая очередь парка Победы — это большая проблема, но сейчас фонтан просто уже в ненадлежащем состоянии, — прервал он своего зама, после чего поручил запланировать средства на текущий ремонт фонтана Победы.

— Надо гранит обновить и все привести в порядок. Тем более, что это знаковое место, несмотря ни на что. В том числе посмотреть, чтобы фонтан полноценно работал, — продолжил глава города.

Вспомнил он и о гарантийных обязательствах, предположив, что их, скорее всего, уже невозможно предъявить подрядчику, хотя очень бы хотелось.

— Надо сейчас сделать смету и привести его в порядок, чтобы он выглядел нормально, — адресовал он очередное свое поручение своему первому заму Алексею Парикину, а также директору департамента финансов. Они должны согласовать дополнительные расходы на приведение фонтана в порядок.

Главный цветомузыкальный фонтан парка Победы в форме Ордена Победы был разбит на незастроенном прежде пустыре и открыт к 9 мая 2019 года. Диаметр чаши 50 метров, площадь зеркала — почти две тысячи квадратных метров. Чаша фонтана выложена керамической плиткой, обрамляющие борта — гранитные. Строительством занималась московская подрядная организация АО «Ривьера».

Уже вскоре после открытия стало очевидно, что фонтан выполнен без должного качества, а установленное оборудование не соответствует проектному.