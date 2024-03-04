Разрушенный штормом берег Херсонеса будут укреплять

Нужно срочно восстановить размытую штормом искусственную дамбу у северного берега Херсонеса, чтобы предотвратить разрушение археологических памятников. На проведение таких работ дано положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.

Масштабное ЧП

В результате ноябрьского шторма на северном берегу музея-заповедника была частично смыта искусственная земляная насыпь, охранявшая объекты культурного наследия от волн. Положение, сложившееся после шторма, было признано указом губернатора Севастополя, чрезвычайной ситуацией регионального характера. Это относится и к музею-заповеднику.

В декабре 2023 года сотрудники Херсонеса провели обследование зоны разрушения и фотофиксацию пострадавшего района. Особенно досталось северному берегу городища. Шторм разрушил искусственную дамбу, предохранявшую расположенные на берегу объекты культурного наследия от воздействия волн.

Для предотвращения дальнейшего сползания береговой линии, размытия культурного слоя и кладок памятников, находящихся на побережье, было предложено провести экстренные мероприятия по укреплению северной береговой линии. Первым делом разработали мероприятия, обеспечивающие сохранность шести объектов культурного наследия: Базилики 1932 года, Базилики 1935 года, Дома красильщика тканей, городища Херсонеса Таврического, куртины 14 и квартала XLV.

Технология укрепления и сохранения

Культурный слой в месте проведения работ изолируют геотекстилем, а затем проведут восстановление защитной дамбы: разрушенную часть засыпят скальным грунтом ручным способом в несколько этапов.

Размытая грунтовая береговая часть также будет застелена геотекстилем, который позволит предотвратить смешивания отдельных фракций строительного грунта с культурным слоем. Затем грузовиками по существующей грунтовой дороге к берегу привезут скальный грунт, который ручным способом распределят вдоль северной береговой линии.

Данные меры позволят экстренно обезопасить пострадавшие участки от дальнейшего разрушения, как со стороны стихии, так и со стороны посетителей музея-заповедника. Эксперты подчеркивают, что подобная мера носит временный характер и эффективна лишь на определенный период. Со временем погодные условия и природные явления начнут размывать грунтовую насыпь и берегоукрепление придется повторить.

В акте экспертизы отмечено, что в дальнейшем необходимо предусмотреть вариант разработки более масштабных берегоукрепительных работ с использованием гидротехнических сооружений при создании системы защиты берегов заповедника.

Справка

Базилика 1932 года — памятник ранневизантийской культовой архитектуры. Храм был построен в VI в.н.э. и просуществовал до начала XI в.н.э. В XII-XIII вв. на развалинах базилики была построена часовня.

Базилика 1935 года — часть ансамбля застройки Северного района средневекового Херсона. Памятник находится на северном берегу мыса между Карантинной и Песочной бухтами. Остатки стен здания и его мраморные колонны являются элементами, формирующими современный ландшафт территории городища. Современный вид руин базилики — символ древнего города. По результатам археологических исследований установлено время строительства и существования храма — VI — конец Х вв. н.э. Базилике VI в. предшествовала базилика второй половины V в.

Дом красильщика тканей — руины здания эллинистического периода. Объект имеет важное значение для изучения экономики античного Херсонеса, связанной с ремесленным производством. Сохранившиеся частично стены помещений, двор с цистерной являются одним из элементов, формирующих современный ландшафт территории городища. Время строительства «дома красильщика» — III-II вв. до н.э.

Куртина 14 — кладка оборонительной стены эллинистического периода. В древности в центральной части куртины располагались Южные ворота города. Сейчас древние городские ворота расположены под действующей дорогой, ведущей к реставрационным мастерским и залу экспозиции античной истории.

Квартал XLV — впервые раскопки этой части городища были предприняты в мае 1827 года. Этот участок играл особую роль в религиозной и общественной жизни города как в античное, так и в средневековое время.