Прорабатывают проект строительства дороги между Феодосией и Джанкоем

Расчет инвестиций, необходимых для строительства новой дороги между Феодосией и Джанкоем, ведется специалистами. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Есть планы по сокращению пути от Феодосии до Джанкоя, срезать вдоль Азовского моря. Ведутся расчеты, — сказал собеседник агентства. — Как только будет ясно, что есть источник финансирования, то мы точно найдем вариант. Технически он есть, логистика подсказывает, что это правильное решение в данном случае».

Как уточнил глава Крыма, скорее всего, новая дорога будет двухполосной.

Говоря о реализации проекта по строительству транспортного кольца вокруг Азовского моря, Аксенов отметил, что этот проект будет способствовать социально-экономическому развитию всего юга России.

«Для нас очень важно, что реализация проекта значительно сократит время в пути из Крыма и в Крым с материковой части России. В соединении с трассой «Таврида» мы получим современное, на уровне мировых стандартов, транспортное кольцо Ростов-на-Дону – Мариуполь – Бердянск – Мелитополь – Симферополь – Керчь – Краснодарский край – Ростов-на-Дону», — сказал глава Крыма.